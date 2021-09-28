Тамбов, 28 сентября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В Тамбовской области к 27 сентября первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 367 тыс. 452 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Количество прошедших первый этап вакцинации составляет 54,9% от запланированного числа

Полностью вакцинацию завершили 338 тыс. 964 человека. Это составляет 92,2% от плана.