Москва, 28 сентября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. 35-летний вратарь московского «Локомотива» и сборной России по футболу Маринато Гильерме, получивший вызов на ближайшие матчи национальной сборной, выступает за «железнодорожников» с травмой. У голкипера диагностировано воспаление ахиллово сухожилия.

Андрей Пронин ИА REGNUM Гильерме

На данный момент сделать операцию невозможно. А в случае хирургического вмешательства Гильерме потребуется на восстановление около двух месяцев.

В текущем сезоне Гильерме принял участие в девяти матчах за «Локомотив» в рамках Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил лишь шесть мячей. Три матча вратарь отстоял «на ноль».