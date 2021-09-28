Тбилиси, , 17:29 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили устраивает «однообразное шоу». Об этом заявил 28 сентября депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кадагишвили, комментируя намерение Саакашвили вернуться в Грузию, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это всего лишь однообразное шоу. День выборов выбран для него потому, чтобы стать каким-нибудь стимулом для своих избирателей. … Посмотрим, будет ли этот билет для Саакашвили билетом в тюрьму или это будет очередном фейком», — сказал Кадагишвили.

Напомним, что вчера бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своём намерении в день выборов 2 октября 2021 года прибыть на родину и даже продемонстрировал свой билет на самолёт.