Кострома, , 20:19 — REGNUM В Костромской области на муниципальных выборах победили руководитель физкультурного кружка, продавец, два учителя и 24-летняя выпускница госуниверситета. Об этом со ссылкой на данные системы ГАС «Выборы» сообщает ИА REGNUM.

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Главой Никольского сельского поселения Костромского района стала 31-летняя Анна Кузнецова, выдвинутая КПРФ. Ранее девушка работала руководителем физкультурного кружка в местном культурном центре «Талисман». Ей удалось набрать 40,69% голосов избирателей.

Первое место на досрочных выборах главы Леденгского сельского поселения в Павинском районе с результатом в 86,75% заняла старший продавец Галина Вагина. Кандидат шла на выборы от «Единой России». Отметим, что женщина до перехода в исполнительную власть депутатом районного и местного собрания депутатов.

В единый день голосования в Сусанинском районе выбирали глав Андреевского и Сокиринского сельских поселений. В обоих случаях выборы со значительным перевесом выиграли учителя. Управлять работой Андреевского поселения теперь будет недавний преподаватель истории и географии в местной школе Надежда Смирнова, выдвинутая «Единой Россией». Второй педагог Елена Подушкина шла на выборы от партии «Справедливая Россия — За правду». За неё проголосовали 56% избирателей, пришедших на участки.

Интересный результат показало Петровское сельское поселение Чухломского района. Главой Петровского поселения стала 24-летняя выпускница Костромского государственного университета Анастасия Володарская, поддержанная «Единой Россией». Соперниками девушки на выборах были сотрудница диспетчерской службы Анна Зайцева (Казачья партия) и пенсионерка Марина Смирнова (ЛДПР). Однако, аудитория сделала выбор в пользу молодого кандидата — за Володарскую проголосовали 79% избирателей, пришедших на избирательные участки.

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