Сургут, Югра, 28 сентября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. В аэропорту Сургута было выявлено 29 нарушений требований промышленной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Уральского управления Ростехнадзора.

alexandergroshev Аэропорт Сургута

В ходе проверки опасных производственных объектов — склада горюче-смазочных материалов и сети газопотребления установлено, что не обеспечена достоверность сведений, представленных для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов. На пункте приёма светлых нефтепродуктов не установлены сигнализаторы довзрывных концентраций, отсутствует дистанционное отключение насосов налива керосина из операторной, отсутствуют документы, регламентирующие периодические испытания системы загазованности сетей газопотребления.

По результатам проверки составлен акт, и выдано предписание об устранении нарушений. В отношении юридического лица и должностного лица ОАО «Аэропорт Сургут» будут возбуждены дела о нарушении по ч. 1 статьи 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности»).