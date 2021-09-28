Астрахань, 28 сентября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. В Астраханской области сотрудница научно-экспериментального комплекса аквакультуры «БИОС» Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии подозревается в халатности, повлекшей гибель рыбы осетровых пород. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Рыба

Сотрудницу подозревают в халатности, из-за которой погибла рыба, стоимость которой составляла почти три миллиона рублей.

По версии следствия, главный рыбовод научно-экспериментального комплекса аквакультуры «БИОС» Волжско-Каспийского филиала ВНИРО знала об ухудшении гидрохимического режима, который может привести к гибели рыбы, но не дала указаний увеличить подачу воды в пруд для водообмена и насыщения кислородом. Она также проигнорировала критическое состояние высокого температурного режима в июле 2021 года.

Из-за этого погибли 89 особей белуги. Ущерб оценивается в 2,8 миллиона рублей.