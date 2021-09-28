Москва, , 17:09 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов напомнил атаковавшим приемную первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова о неприкосновенности помещения.

Иван Мельников Duma.gov.ru

«О ситуации вокруг приемной первого зампредседателя ЦК КПРФ И.И. Мельникова, которую блокировали силовики. Те, кто решил ее атаковать, должны понимать, что совершают уголовное преступление. Поскольку приемная первого зампредседателя Госдумы, также, как и кабинет, транспортное средство и жильё любого депутата пользуются неприкосновенностью. Очевидно, об этом забыли рьяные правоохранители», — отметил Зюганов.

«Придётся напомнить!» — грозит политик.

Говоря о задержаниях коммунистов в эти дни, Зюганов сообщил, что «обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с требованием, чтобы полицейский произвол был остановлен».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, полиция пришла с проверкой в городскую приемную первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, где находится юрист фракции КПРФ с исками по дистанционному электронному голосованию, тем самым срывая, по мнению коммунистов, подачу исков в суд.

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