Вашингтон, , 19:41 — REGNUM Старая колонизация европейцами «отсталых» частей света и новая глобализация имеют много общего. Почему меняются названия и риторика, но сущность остается схожей, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джа Байден (сс) The White House

Новая «находка» в противостоянии англосаксонского Запада всему остальному миру — провозглашение «Ценностей», вокруг которых объединятся новые колонизаторы и их «подопечные». Те же, кто осмелится не следовать предписанным «ценностям», будут дискриминироваться и подавляться. Причем, поскольку «ценности» были провозглашены лидерами США и Великобритании Байденом и Джонсоном, речь прежде всего идет о противостоянии этих стран и их союзников России и Китаю. Под вывеской «борьбы за демократию» США и Великобритания снова «забывают» сообщить, что речь идет о «демократии» по-англосаксонски», для всех же остальных эта борьба будет означать колонизацию теперь уже на новый, глобалистский лад. Следующим шагом должен, по-видимому, стать демонтаж и переформатирование ООН, как организации, переставшей отвечать концепции «ценностей» по англо-американски. Какими же инструментами Вашингтон и Лондон планируют демонтировать ООН? Читайте статью Владимира Павленко

Зачем Байден и Джонсон объявили России и Китаю «войну ценностей»?