Казань, 28 сентября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. В Татарии на меры соцподдержки населения из республиканского бюджета в 2021 году выделено 13,5 млрд рублей, из них 6 млрд направлено на поддержку пожилых граждан. Об этом заявила 28 сентября министр труда, занятости и социальной защиты региона Эльмира Зарипова.

Pfrf.ru Пожилые люди

По ее словам, в Татарии в числе наиболее многочисленных категорий льготников ветераны труда, предпенсионеры и пенсионеры, которые не относятся ни к федеральным, ни к региональным категориям, а также собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет и старше.

Федеральными мерами поддержки в республике пользуются 290 тыс. человек, а республиканскими — 520 тыс. человек. Средний размер пенсий в Татарии составляет на сегодняшний день 15 475 рублей, уточнила министр.

К категории пожилых в республике относятся каждый четвертый житель. Основная часть из них проживает на селе (28%). Самому взрослому жителю 104 года, жительнице — 108 лет.

По прогнозу минтруда РТ, к 2030 году из 923,5 тыс. пожилых жителей 87% придется на возраст старше 65 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Казани с 1 по 10 октября для представителей старшего поколения запланировали несколько мероприятий. В связи с распространением коронавирусной инфекции часть из них пройдет в онлайн-формате.

Читайте также: В Набережных Челнах из-за COVID-19 отменили все массовые мероприятия