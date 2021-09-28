Санкт-Петербург, 28 сентября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Первая станция метро Санкт-Петербурга, которая располагается непосредственно на берегу Финского залива — «Зенит» на Крестовском острове — не будет работать в будние дни. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Зенит»

Начиная с 1 октября режим работы станции «Зенит» Невско-Василеостровской (зелёной) линии метро изменится. Так, в будние дни станция будет закрыта для пассажиров. Однако воспользоваться ею горожане и гости города смогут в выходные и праздничные дни, в эти дни будет открыт вестибюль №2, а также в дни проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий на стадионе «Газпром Арена». В это время для пассажиров будут открыты оба вестибюля станции.

Напомним, станция «Зенит» впервые была открыта 26 мая 2018 года под названием «Новокрестовская». Со 2 апреля 2020 года по 10 июня 2021 года станция была закрыта, сначала из-за пандемии, а с июля 2020 года из-за ремонта. По окончании которого она получила имя в честь футбольного клуба.