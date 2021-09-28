Оттава, 28 сентября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Тридцать девять шахтеров преодолели 10-часовой вертикальный подъем после того, как оказались в ловушке глубоко под землей на востоке Канады. Об том 28 сентября сообщает BBC.

(сс) tunaolger Шахтер

Мужчины застряли под шахтой Тоттен в Садбери, Онтарио, в воскресенье, 26 сентября, после того, как была повреждена система подъема.

Сообщается, что шахтеры не пострадали.

В понедельник, 27 сентября, были предприняты спасательные работы, и измученные шахтеры использовали жгуты, чтобы подняться по лестнице длиной в 1 км.

Местный телеканал CTV сообщил, что к утру 28 сентября четыре шахтера достигли поверхности.

Как сообщало ИА REGNUM, все 19 человек, оказавшиеся в ловушке в угольной шахте в провинции Цинхай на северо-западе Китая, затопленной грязью, были найдены мертвыми после 30-дневной спасательной операции.