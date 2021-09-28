Москва, 28 сентября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. 28 сентября был объявлен состав национальной сборной Словении по футболу на октябрьские матчи отбора к Чемпионату Мира, который пройдет в 2022 году в Катаре. В заявку попал 22-летний центральный защитник московского ЦСКА Яка Бийол.

Анна Нэсси Ян Облак

Состав сборной Словении по футболу на ближайшие матчи:

Голкиперы: Ян Облак, Вид Белец, Игор Векич.

Защитники: Миха Мевля, Петар Стоянович, Яка Бийол, Юре Балковец, Миха Блажич, Жан Рогель, Жан Краничник, Жан Колманич.

Полузащитники: Ясмин Куртич, Домен Чрнигой, Лео Стуляц, Санди Ловрич, Йон Горенц-Станкович, Адам Грезда-Черин, Тими Макс Эльшник, Йосип Иличич, Беньямин Вербич.

Нападающие: Андраж Шпорар, Лука Захович, Беньямин Шешко, Давид Тиянич.

В текущем сезоне Яка Бийол принял участие в девяти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Ростова» и одной результативной передачей.

Сборная Словении 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт» сыграет со сборной России, которую возглавляет Валерий Карпин. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.