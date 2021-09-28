Белград, , 17:37 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич отменил 28 сентября ранее запланированные встречи с послами России и Китая потому, что «суверенитет страны для него уже не важен, он торгует Косово и Метохией, чтобы удержаться у власти». Такое мнение высказал лидер сербского оппозиционного движения «Освобождение» Младжан Джорджевич в сообщении, которое распространила пресс-служба движения.

Младжан Джорджевич

«Когда зовут страны «Квинты» (США, Германия, Франция, Италия и Великобритания, ИА REGNUM), когда зовут немецкий или американский послы, Вучич бегом к ним. А с другой стороны, он отменяет встречи с послами тех стран, которые являются гарантами суверенитета Сербии в СБ ООН», — отметил Джорджевич.

Политик также прокомментировал информацию о том, что во встрече представителей Белграда и Приштины в Брюсселе 29 сентября примет участие заместитель помощника госсекретаря США Габриэль Эскобар. По словам Джорджевича, непонятно, что будет делать представитель США в процессе, который координирует ЕС, и почему Сербия не потребовала российского участия в этом процессе.

«Сербия во имя защиты собственных интересов должна официально потребовать от России подключиться к переговорам», — сказал Джорджевич.

Напомним, что ранее кабинет президента Александра Вучича сообщил о том, что запланированная на 28 сентября встреча главы Сербии с послами России и Китая будет перенесена на более поздний срок.