Базель, Швейцария, , 21:02 — REGNUM По мнению специалистов Базельского комитета по банковскому надзору, расширение рынка криптовалют несет в себе опасность для стабильности банков и даже государств. Как криптовалюты приобрели такую разрушительную силу, рассказывает автор ИА REGNUM Ангелина Потеряйко. Крупные игроки, такие как JPMorgan, Deutsche Bank и подобные им, стараются не допустить привязки криптовалют к доллару или штрафов за риск размещения в «традиционных», «самостоятельных» криптовалютах, которые тот же Базельский комитет определил в 1250%. Конечно, тут не разгуляешься в смысле спекулятивной прибыли, но так ли уж это плохо, если развитие криптовалют уже вступает в противоречие с интересами центробанков даже развитых экономик. Противоречие это очевидно, ведь криптовалюты могу подменять собой цифровые валюты соответствующих стран, но к этому доводу не собираются прислушиваться частные инвесторы, которым своя прибыль оказывается дороже «каких-то там» патриотических абстракций. А тут подкрадывается и новая угроза, в виде виртуальных реальностей, куда не будет доступа классическим валютам. Неужели криптовалюты победят в этой схватке? Читайте статью Ангелины Потеряйко

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

Виртуальные валюты приведут к упразднению государств

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