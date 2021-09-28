Брянск, 28 сентября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Заместитель губернатора и зампред правительства Брянской области Николай Щеглов уволен с поста. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства региона, сообщает 28 сентября корреспондент ИА REGNUM.

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Николай Щеглов был утверждён в должности в декабре 2015 года и координировал работу региональных управления записи актов гражданского состояния, департамента семьи, социальной и демографической политики, а также государственной службы по труду и занятости населения.

Чиновник уволен с 23 сентября 2021 года, на его место назначена Ирина Агафонова.

Николай Щеглов входил в партийный список кандидатов «Единой России» на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва 17−19 сентября 2021 года.