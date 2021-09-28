Москва, 28 сентября 2021, 20:50 — REGNUM Пренебрежение к интересам Франции, которое проявили Вашингтон и Лондон в недавнем эпизоде с поставкой подводных лодок, может стать причиной поворота Франции в сторону России. Какие выгоды может обрести Париж на путях дружбы с Москвой, рассказывает автор ИА REGNUM Елена Панина.
По мнению многих экспертов, сейчас мы воочию наблюдаем прощупывание Лондоном своих возможностей, образовавшихся после «выхода на оперативный простор» из тени Евросоюза и США. Но, похоже, что геополитическая логика вновь корректирует эти маневры Великобритании в схему, подобную европейскому раскладу сил перед Второй мировой войной. Но, если это действительно так, и роли остальных европейских держав также стремятся к «исторически определенному» раскладу, не пора ли сделать из этого вывод, хотя бы для того, чтобы не повторять ошибок прошлого? В этом смысле, уже предпринятые Францией шаги, по сближению с Россией, направленные на уравновешивание Парижем давления со стороны Лондона и Берлина, могут дать неожиданный эффект. Вплоть до того, что сильнейшие страны ЕС смогут избегнуть роли «расходного материала» в противостоянии США и Китая. Читайте статью Елены Паниной
Британия и Турция против Франции и России: Европа распадается на альянсы