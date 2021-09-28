Москва, 28 сентября, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Пренебрежение к интересам Франции, которое проявили Вашингтон и Лондон в недавнем эпизоде с поставкой подводных лодок, может стать причиной поворота Франции в сторону России. Какие выгоды может обрести Париж на путях дружбы с Москвой, рассказывает автор ИА REGNUM Елена Панина.

Duma.gov.ru Директор Института РУССТРАТ Елена Панина

По мнению многих экспертов, сейчас мы воочию наблюдаем прощупывание Лондоном своих возможностей, образовавшихся после «выхода на оперативный простор» из тени Евросоюза и США. Но, похоже, что геополитическая логика вновь корректирует эти маневры Великобритании в схему, подобную европейскому раскладу сил перед Второй мировой войной. Но, если это действительно так и роли остальных европейских держав также стремятся к «исторически определенному» раскладу, не пора ли сделать из этого вывод, хотя бы для того, чтобы не повторять ошибок прошлого? В этом смысле уже предпринятые Францией шаги по сближению с Россией, направленные на уравновешивание Парижем давления со стороны Лондона и Берлина, могут дать неожиданный эффект. Вплоть до того, что сильнейшие страны ЕС смогут избегнуть роли «расходного материала» в противостоянии США и Китая. Читайте статью Елены Паниной

Британия и Турция против Франции и России: Европа распадается на альянсы