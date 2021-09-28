Москва, 28 сентября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Государственная программа «Содействие занятости населения» предусматривает снижение уровня безработицы в России к 2030 году до 1% от экономически активного населения, следует из постановления правительства, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

Бен Шан. Безработица

«С учётом приоритета государственной политики в сфере содействия занятости населения целью государственной программы «Содействие занятости населения» является непревышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 1%», — указывается в документе.

В числе других целей госпрограммы названо создание условий для формирования культуры безопасного труда, а также повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников.

Напомним, ранее Росстат сообщил, безработица в России в июле снизилась до 4,5%, что стало самым низким показателем с осени 2019 года.

Читайте подробнее:Безработица в России снизилась до уровня осени 2019 года