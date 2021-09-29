Штат Джорджия, США, , 07:45 — REGNUM Задержанный в штате Джорджия мужчина не признал себя виновным в умышленном убийстве по четырем пунктам и в других обвинениях, связанных с массовым убийством в спа-салонах в штате Джорджия. Об этом 28 сентября сообщает Reuters.

Задержание преступника Idea.ru

При этом адвокат 22-летнего Роберта Аарона Лонга ранее признал его вину.

Лонг обвиняется в убийстве восьми человек, которых он застрели в трех спа-салонах в Атланте. Ранее в июле он признал себя виновным в четырех убийствах в округе Чероки.

Напомним, шестеро из погибших были выходцами из азиатских стран. Полиция Атланты не исключает, что преступление было совершено на почве национальной ненависти. Однако подтверждений этому у правоохранительных органов пока нет.