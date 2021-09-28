Москва, 28 сентября, 2021, 20:11 — ИА Регнум. Еще одной причиной для инфляционных тревог специалисты называют рост цен на удобрения. О том, как мировые цены на удобрения стали угрозой для продовольственного рынка, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сошедшиеся в одном моменте факторы, пошатнувшие мировой рынок удобрений, вызвали рост цен, который позволит крупнейшим продавцам удобрений компенсировать убытки, но одновременно тяжело ударит по производителям продовольствия. Ведь именно на них ляжет груз долговременных последствий разразившегося на рынке удобрений «идеального шторма». Первой, как предполагают эксперты, удар примет на себя кукуруза, посевные площади которой в США могут сократиться уже в следующем году. Какие еще эффекты ждут мировое хозяйство от «шторма на рынке удобрений», наложившегося на повышение цен на углеводороды, и что намерено в этой связи предпринять российское руководство? Читайте статью Галины Смирновой

Конца роста цен на удобрения пока не видно