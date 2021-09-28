Богота, , 16:55 — REGNUM Один из руководителей колумбийской леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО) Анхель Падилья Ромеро скончался от ранений, полученных в результате авиаудара ВВС Колумбии, сообщил 28 сентября министр обороны страны Диего Молано на пресс-конференции, транслировавшейся на странице ведомства в Facebook.

Колумбийские повстанцы Silvia Andrea Moreno

По утверждению военного ведомства, Анхель Падилья Ромеро по прозвищу Фабиан был взят в плен, но на следующий день умер в больнице города Кали.

Ранение он получил в «результате воздушной операции» в департаменте Чоко на прошлой неделе.

При этом было заявлено, что другие лидеры повстанцев управляют отрядами АНО с территории Кубы и Венесуэлы.

Напомним, группировка АНО численностью порядка 1,5 тыс. человек, остаётся единственной, не заключившей перемирие с правительством Колумбии.

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