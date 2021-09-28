Москва, 5 мая, 2012, 15:33 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России Дик Адвокаат сообщил, что состав на Евро-2012 объявит уже в конце следующей недели.

"Предварительного состава не будет. Мы сразу объявим окончательный. И произойдет это в конце следующей недели. А в эти выходные приеду в Москву и посмотрю матч "Динамо" и "Локомотива", - сказал Адвокаат.

Напомним, что соперниками российской дружины на групповой стадии континентального первенства будут команды Польши, Чехии и Греции.

Календарь игр в группе "A". 8 июня. 20:00 (мск). Варшава. Польша - Греция. 22:45. Вроцлав. Россия - Чехия. 12 июня, 20:00. Вроцлав. Греция - Чехия. 22:45. Варшава. Польша - Россия. 16 июня, 22:45. Вроцлав. Польша - Чехия. Варшава. Греция - Россия.