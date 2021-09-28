Астрахань, 28 сентября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В Астрахани начальник отряда по воспитательной работе ФКУ ИК-2 регионального ФСИН подозревается в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Взятка

По версии следствия, начальник отряда по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-2 УФСИН России по Астраханской области получил от супруги осужденного взятку — перевод на карту в размере 20 тысяч рублей. За это он обещал подготовить материалы, чтобы осужденного поощряли и не привлекали дисциплинарной ответственности за нарушение условий режима содержания.

Дело было возбуждено по материалам региональных УФСБ, УМВД и ОСБ УФСИН. Ведётся расследование.