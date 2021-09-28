Ханты-Мансийск, 28 сентября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. В Югре за последнюю неделю на 28% выросло число госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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На протяжении трёх последних недель в Ханты-Мансийском автономном округе наблюдается увеличение числа заболевших COVID-19.

Специалисты объясняют рост заражений коронавирусом сезонными причинами и снижением самодисциплины жителей региона в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.