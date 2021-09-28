Лондон, , 16:52 — REGNUM С осуждением новых ракетных испытаний Северной Кореи выступил Форин-офис (британский МИД) в опубликованном 28 сентября заявлении.

Ким Чен Ын Roman Harak

«Соединенное Королевство осуждает решение КНДР произвести запуск баллистической ракеты малой дальности в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении.

Британское внешнеполитическое ведомство заявило, что поддерживает «дипломатические усилия» Вашингтона и «региональных партнёров» по стремлению к миру и сохранению стабильной обстановке на Корейском полуострове.

Британская сторона призвала Пхеньян «вернуться к диалогу» с Южной Кореей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Северная Корея провела испытания баллистической ракеты утром накануне, 27 сентября. Ракета была запущена в сторону Японского моря. В сентябре 2021 г. это уже вторые ракетные испытания северокорейцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Постпред при ООН: КНДР не угрожает соседям и США, но защищается от войны