Архангельск, 28 сентября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В Архангельске бывшие судебные приставы оказались фигурантами уголовного дела о хищении 3,8 млн рублей.

Alimentu.ru Судебные приставы

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, с 2015 по 2019 годы обвиняемые, являясь в то время судебными приставами, обладали информацией о наличии на депозитном счете средств, взысканных с физических лиц. Они организовали схему хищения денег путем обмана и фальсификации доказательств по гражданским делам.

В свою очередь, их знакомые заключали фиктивные договоры займов, по которым они якобы давали гражданам деньги в долг. Сфальсифицированные документы предоставлялись в суд, и судья, не зная о недостоверных сведениях в документах, выносил решения о взыскании с задолженности с потерпевших.

«В рамках незаконно возбужденных на основании судебных приказов исполнительных производств с 40 граждан незаконно взысканы и похищены около 2 млн рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, один из обвиняемых незаконно получил в банках кредиты на общую сумму свыше 1,8 млн рублей путем предоставления заведомо ложных сведений.

В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в мошенничестве, совершенное с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы, фальсификации доказательств по гражданскому делу и мошенничестве в сфере кредитования.

В ходе предварительного следствия на их имущество наложен арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии бывшего начальника отдела службы судебных приставов обвинили в получении взятки.