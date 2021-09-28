Гонконг, Китай, 28 сентября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Правительство Гонконга приняло решение о признании с 29 сентября российских сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает генеральное консульство России в Гонконге.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

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Отмечается, что данное решение позволит снять часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, введённых в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории «стран с высоким риском заражения», к которым по местной классификации относится и Россия.

«Вакцинированным в России открывается въезд в Гонконг из нашей страны напрямую (с последующим отбытием 21-дневного карантина в специализированной гостинице), а не после трёхнедельного пребывания в третьем государстве», — уточнили в генконсульстве.

Сообщается, что для подтверждения факта вакцинации в России перед посадкой на рейс в Гонконг нужно будет предъявить сертификат вакцинации с QR-кодом, сформированным на едином портале госуслуг.

В генконсульстве также напомнили, что на сегодняшний день из числа российских вакцин в Гонконге признается только вакцина «Спутник V».