Москва, 28 сентября, 2021, 20:49 — ИА Регнум. Министерство строительства РФ еще в 2018 году решило не ударить в грязь лицом на фоне очевидных цифровизаторских достижений прочих министерств и запустило проект «Умный город», в котором должно быть все, что нужно влюбленным в «цифру». Останется ли там то, что нужно обычным горожанам, разбиралась автор ИА REGNUM Ангелина Потеряйко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

Судя по докладу Евгения Дука, куратора проекта «Умный город», представленному на онлайн-конференции 16 сентября 2021 года, проблем в «осовременивании» российских городов хватает. И связаны эти проблемы с такими грубыми и материальными аспектами, как износ инфраструктуры, нехватка бюджета, отсутствие квалифицированных кадров и даже устаревшее законодательство. Но если достичь цели мешают именно эти препятствия, почему во главу угла ставятся не имеющие к ним прямого отношения цифровизаторские интеллектуальные схемы и индексы «ума» городов. Может быть, это только способ скрыть и заболтать реальные беды российского строительства? Или здесь присутствует определенная прагматическая заинтересованность участников? Читайте статью Ангелины Потеряйко

«Умный город»: порталы и центры компетенций вместо качества жизни