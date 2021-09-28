Петрозаводск, 28 сентября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. В Республике Карелия полностью привились от коронавирусной инфекции 187,9 тыс. жителей, а хотя бы первый компонент получили 207,4 тыс. человек. Об этом 28 сентября сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с дозой вакцины Гам-КОВИД-Вак

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По его словам, на 28 сентября первым компонентом противоковидной вакцины привились 207 424 жителя Карелии, что составляет 53,5% от числа лиц, подлежащих вакцинации из расчета необходимости иммунизации 80% взрослого населения. Полностью привились 187 993 человека — 48,5% от числа лиц, подлежащих вакцинации.

«Пожилых людей старше 60 лет привито 48,3% от общего количества граждан этой возрастной категории, граждан 50−59 лет — 46,3%, 40−49 лет — 44,4%, 30−39 лет — 36,8%, 18−29 лет — 28,5%», — заметил чиновник.

Вакцина против коронавируса есть во всех медицинских организациях Карелии — более 114 тыс. доз. В ближайшие пять-шесть дней в республику поступит ещё 37,1 тыс. доз вакцины.

Отметим, по данным регионального оперативного штаба, с начала пандемии в Карелии заразился коронавирусом 65 441 местный житель. Из них за минувшие сутки 189 человек (на 10 человек больше, чем днем ранее), из которых только двое были привиты. В стационарах сейчас находятся 783 пациента. Вылечились от коронавируса в республике 62 312 человек. Умер 861 пациент.