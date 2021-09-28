Ярославль, 28 сентября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Владимира вынес решение об административном наказании 21 фаната ярославского «Шинника». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу суда.

Анастасия Локалова Задержанные фанаты

Как ранее сообщало ИА REGNUM около 150 болельщиков «Шинника» были задержаны 26 сентября перед матчем владимирского «Торпедо» с ярославским клубом. Фанаты говорят о чрезмерном применении силы со стороны принимающей стороны.

«Приехав в отделение полиции, я испытала шок. Спустя вот уже два часа, болельщики, которых привозили за предыдущие поездки, находятся в решетке на улице, под дождем. Меня и остальных отправили туда же. Площадь этой решетки показалась меньше 40 кв.м., на которой находилось более 70 человек. О какой социальной дистанции, о которой они говорили ранее, может идти речь? Там, под дождем, без укрытия над головой и сырыми ногами, я простояла час. Мне стало становиться плохо. По мимо того, что моя одежда и обувь были достаточно сыры, я не пила воды с обеда, это уже около шести часов и от увиденного, у меня началась паническая атака. Мое сердце стучало, меня стало трясти и нечем дышать. Я боялась за свое здоровье, т.к. у меня врожденная аномалия сосудов и для меня изменения пульса и давления чреваты серьезными последствиями», — рассказала в социальных сетях болельщица ярославского клуба Анастасия Локалова.

История Анастасии Локаловой закончилась тем, что был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.2.2 «Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Ее дело суд еще не разбирал.

На данный момент Октябрьским районным судом вынесены решения в отношении 21 фаната. Все они признаны виновными в нарушении общественного порядка, срок административного ареста определен в 4−5 суток.

Среди болельщиков «Шинника» ходил слух, что может быть возбуждено уголовное дело по факту неповиновения сотрудникам органам внутренних дел. Но в следственном управлении Следственного комитета СКР по Владимирской области это опровергают — ведомство не проводит даже проверку по факту происшествия с фанатами.