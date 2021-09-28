Минск, 28 сентября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Продолжающиеся декларации бессменного белорусского президента Лукашенко о «национальном единстве» Белоруссии выглядят пустым сотрясанием воздуха на фоне поразившего страну общественного раскола. О том, как Александр Лукашенко старается отвлечь граждан Белоруссии от внутренних проблем, подсовывая им внешние, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.17 сентября в Белоруссии отпраздновали День народного единства, приуроченный к дате Дня воссоединения Западной и Восточной Белоруссии в 1939 году. Именно 17 сентября 1939 года начался Освободительный поход Рабоче-крестьянской Красной армии, о чем в последние годы в связи с «многовекторностью» минской политики белорусские власти предпочитали лишний раз не вспоминать. Теперь же, после прошлогодней ссоры с ЕС и конкретно Польшей, о празднике Объединения вспомнили с новыми силами. Вот только выступление Александра Лукашенко по поводу праздника сопровождалось серьезными территориальными претензиями — открыто произнесенными вслух к западным соседям и молчаливыми, но тем не менее явными, к России. Может быть, это очередной реверанс в сторону местных националистов? Но попытки достичь единства на основе искусственно выращенного белорусского национализма раз за разом оборачиваются для Лукашенко провалом. Неужели опыт прошлого года, когда националисты «бросили» вырастившего их Лукашенко, ничему не научил? Читайте статью Сергея Артёменко

ИА REGNUM

«Новая идеология» Лукашенко: государственный национализм в красной обёртке