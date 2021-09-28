Вашингтон, 28 сентября 2021, 17:04 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли 28 сентября дадут публичные показания в Сенате, сообщает CNN.

Ллойд Остин
Ллойд Остин
(сс) Senior Airman Perry Aston

Их появление перед законодателями станет первым случаем дачи показаний высших военных чинов перед Конгрессом после полного вывода американских войск из Афганистана.

К Остину и Милли присоединится глава Центрального командования США генерал Фрэнк МакКензи, который сыграл важную роль в эвакуации из Кабула.

Напомним, что хаотичная эвакуация и смерти афганцев, а также граждан США в Афганистане, вызвали огромную двухпартийную критику.