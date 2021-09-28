Вашингтон, 28 сентября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли 28 сентября дадут публичные показания в Сенате, сообщает CNN.

(сс) Senior Airman Perry Aston Ллойд Остин

Их появление перед законодателями станет первым случаем дачи показаний высших военных чинов перед Конгрессом после полного вывода американских войск из Афганистана.

К Остину и Милли присоединится глава Центрального командования США генерал Фрэнк МакКензи, который сыграл важную роль в эвакуации из Кабула.

Напомним, что хаотичная эвакуация и смерти афганцев, а также граждан США в Афганистане, вызвали огромную двухпартийную критику.