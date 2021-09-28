Москва, 28 сентября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. В правительстве РФ намерены поддержать экологическое строительство. Так дома со сниженным потреблением энергии, тепла и воды свыше, чем на 20% по сравнению с аналогичными зданиями станут получать льготные кредиты. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Анастасия Степанова ИА REGNUM Сад на крыше

Для того, чтобы претендовать на софинансирование со стороны государства, девелоперы должны будут реализовывать проекты, направленные на повышение энергоэффективности и теплоэффективности действующих сооружений.

К таковым будут относиться те, где снижено потребление энергии при электро-, теплоснабжении, кондиционировании более чем на 20% по сравнению с другими аналогичными зданиями, и где на 20% снижено потребление воды.

Государство также намерено поощрять строительство озеленяемых эксплуатируемых крыш, благоустройство зданий декоративными растениями. Создание мест притяжения и общественных пространств, свободных от транспорта.

Ранее, вице-премьер Виктория Абрамченко пообещала, что к 2030 году будут реализованы необходимые мероприятия для становления «зелёной» экономики. Реализация национальных проектов будет сопровождаться серьезнейшим межведомственным, межкомандным взаимодействием для достижения общих целей.

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