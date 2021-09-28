Лепосавич, Сербия, 28 сентября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Военные атташе посольств Канады и США в сепаратистском Косово 28 сентября посетили контрольно-пропускной пункт Ярине на административной линии между Косово и Метохией и центральной Сербией и провели переговоры с представителями полиции. Об этом сообщил сербский телеканал РТС.

Julian Nyča Граница Сербии и Косово

Также до КПП Ярине пешком добрались четверо военных KFOR (военной миссии под руководством НАТО — ИА REGNUM). Они поднялись на холм Кошутица над Ярине и осмотрели ситуацию на баррикадах, которые 20 сентября там соорудили сербы, недовольные решением Приштины запретить использование сербских автомобильных номеров на территории сепаратистского образования.

На баррикадах спокойно, сербы мирно наблюдают за сменой постов сепаратистской полиции на контрольно-пропускном пункте. Через КПП Ярине все еще можно пройти только пешком.

Напомним, что посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко и представитель министерства обороны РФ, генерал-майор Александр Зинченко ранее посетили в сопровождении министра обороны Сербии Небойши Стефановича и начальника Генштаба армии Сербии генерала Милана Мойсиловича сербские военные части в городе Рашка вблизи административной линии между центральной Сербией и Косово.