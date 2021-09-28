Москва, 28 сентября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Россельхознадзор с 30 сентября разрешает ввоз в Россию яблок ещё с пяти азербайджанских предприятий, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

1gb.ru Яблоки

Как уточняется, поставки своей продукции в Россию смогут возобновить ОАО «СTC HOLDİNQ» (Бинагадинский район), ООО «ЕА-FRUİTS» (Губинский район) и ООО «AY AGRO» (Хатаинский район), а также Арабов Салех Джафар оглы и Шаулова Людмила Исаевна (Губинский район).

В Россельхознадзоре отметили, что решение о снятии ограничений принято по результатам анализа проведённого фитосанитарного мониторинга, а также под гарантии агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Таким образом, разрешение осуществлять поставки томатов в Россию получили уже 70 азербайджанских предприятий.

Напомним, Россия в декабре 2020 года ввела ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана в связи с неоднократным обнаружением в данной продукции карантинных для стран ЕАЭС объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Позднее ограничения начали постепенно сниматься.