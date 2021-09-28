Варшава, 28 сентября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Спор между Чехией и Польшей по поводу польской угольной шахты в Нижней Силезии может стать причиной углубления взаимной неприязни между Польшей и ЕС. Есть ли для правящей польской партии «Право и Справедливость» возможности выйти из этой ситуации без крупных политических потерь, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Чехия предъявила Польше претензии в том, что польская шахта загрязняет чешские источники питьевой воды. Мало того, «криминальным» по нынешним временам является и добываемый на польской шахте каменный уголь, ведь его использование идет вразрез с декларируемым переходом ЕС на «углеродонезависимость». А длить конфликт с Брюсселем для Варшавы не представляется возможным, тем более что Прага уже добилась судебного решения в свою пользу. С другой стороны, уголь, добываемый на этой шахте, обеспечивает выработку 7% электроэнергии в Польше, значит, закрытие шахты может существенно отразиться на расходах польских потребителей электричества. Тем не менее этот выбор между двух зол может сподвигнуть Варшаву на поиск альтернативного выхода. И выход этот может найтись в совместном энергопроекте с Россией. Читайте статью Станислава Стремидловского.

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