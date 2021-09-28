Москва, 28 сентября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Генеральный прокурор России Игорь Краснов намерен совершить рабочие визиты в Узбекистан и Таджикистан, сообщает 28 сентября пресс-служба российского ведомства.

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«Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 29 сентября по приглашению узбекской стороны посетит Ташкент с рабочим визитом, где проведет переговоры с генеральным прокурором Республики Узбекистан Нигматиллой Юлдашевым», — указано в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры России.

Кроме того, 30 сентября руководитель Генеральной прокуратуры по приглашению таджикской стороны совершит рабочую поездку Душанбе, где проведёт встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также со своим коллегой — генеральным прокурором республики Юсуфом Рахмоном.