Отрадное, Ленинградская область, 28 сентября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. По факту неудачного ограбления электроподстанции в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области, в результате которого несколько десятков тысяч жителей на шесть часов остались без холодного водоснабжения, начата проверка. Об этом 28 сентября ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Подстанция

Напомним, утром 28 сентября поступило сообщение о том, что из-за аварии в городе, где проживают более 26 тыс. жителей, отсутствует холодное водоснабжение. Как выяснилось, виной всему оказалось желание получить преступный заработок. Неизвестный мужчина смог проникнуть на территорию подстанции и срезать несколько проводов, содержащих драгметалл. Из-за вмешательства постороннего произошло замыкание, а вор получил удар током.

Потерпевшего, находившегося под напряжением, заметил прибывший на место дежурный сотрудник аварийной службы. Он поспешил на соседнюю подстанцию, чтобы отключить питание, а вернувшись обратно, злоумышленника на месте уже не обнаружил.

«Выясняются все обстоятельства произошедшего», — уточнил собеседник агентства.