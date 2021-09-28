Архангельск, 28 сентября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. В Архангельской области до конца года под расселение ветхого и аварийного фонда сдадут 13 многоквартирных домов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства, ключи от новых квартир получат 1,4 тысячи человек.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Снос ветхого жилья

В планах чиновников — в 2022—2023 годах на территории 21 муниципального образования необходимо расселить более 230 тыс.кв.м. аварийного жилья. Стоимость реализации указанных мероприятий составит порядка 15 млрд. рублей. В рамках данных этапов планируется возвести более 40 многоквартирных домов для переселения из непригодного для проживания жилищного фонда более 5,5 тыс. человек.

«Необходимо сделать все, чтобы как можно раньше переселить граждан из аварийных домов и обеспечить их благоустроенным жильем, — подчеркнул генеральный директор государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин. — Расселение аварийного жилищного фонда в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» опережающими темпами позволит приступить к ликвидации непригодного для проживания жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин призвал «вытащить людей из трущоб», ускорив темпы их расселения.

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