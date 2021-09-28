В Архангельской области до конца года расселят 1,4 тысяч жителей «авариек»
Архангельск, 28 сентября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. В Архангельской области до конца года под расселение ветхого и аварийного фонда сдадут 13 многоквартирных домов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства, ключи от новых квартир получат 1,4 тысячи человек.
В планах чиновников — в 2022—2023 годах на территории 21 муниципального образования необходимо расселить более 230 тыс.кв.м. аварийного жилья. Стоимость реализации указанных мероприятий составит порядка 15 млрд. рублей. В рамках данных этапов планируется возвести более 40 многоквартирных домов для переселения из непригодного для проживания жилищного фонда более 5,5 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин призвал «вытащить людей из трущоб», ускорив темпы их расселения.
Читайте также:
Архангельский губернатор планирует досрочно расселить жильцов «авариек»