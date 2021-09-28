Бишкек, 28 сентября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Впервые за последние пять месяцев Национальный банк Киргизии провел интервенцию, продав $31,1 млн на внутреннем валютном рынке. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Киргизский сом

Отметим, что Нацбанк реализовал столь крупную сумму для стабилизации курса национальной валюты республики. Сейчас официальный курс складывается на уровне 84,4 сома за $1.

Напомним, что с начала 2021 года Национальный банк Киргизии провел семь валютных интервенций, продав на валютном рынке более $303,5 млн.