Тюмень, 28 сентября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. В Тюмени по факту смерти женщины в аквапарке «ЛетоЛето» проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области Тюменский аквапарк «ЛетоЛето»

Трагедия произошла днём 27 сентября. Посетительница аквапарка потеряла сознание. Ей незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия вызванной скорой помощи, потерпевшая скончалась.

В рамках доследственной проверки назначен необходимый комплекс экспертиз, опрошены сотрудники администрации аквапарка, а также очевидцы случившегося. Проведены осмотры видеозаписей с камер наблюдения, изъята вся необходимая документация.