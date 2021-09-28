Москва, 28 сентября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Москва улучшила или сохранила позиции в 17 международных рейтингах, опубликованных в 2021 году. Об этом 28 сентября сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

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«Из числа уже опубликованных в 2021 году международных рейтингов в 17 Москва улучшила и сохранила высокие позиции, а также заняла высокие места в четырех рейтингах, вышедших впервые», — рассказал Ефимов.

По его мнению, показатели связаны с городской политикой поддержки инвестиций. При этом российская столица, отметил заместитель мэра, из года в год улучшает позиции по ряду важных направлений — цифровизации, качества городской среды, безопасности, инвестиционной привлекательности.

«Рейтинги — это зеркало, отражение того, что сделано. При этом рейтинг всегда даёт возможность посмотреть на соседей», — сказал он.

В качестве примера Ефимов привёл результаты рейтинга Cities of Choice BCG, где в 2021 году Москва впервые заняла лидирующее первое место в категории «Общественные пространства» и третье по привлекательности для жителей среди 16 мегаполисов мира.