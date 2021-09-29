Штат Аризона, США, , 07:38 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп настоял на большем количестве «судебных проверок» в США после того, как аудит выборов в штате Аризона не смог выявить победу республиканцев, сообщает 28 сентября CNN.

Выборы в США Иван Шилов © ИА REGNUM

Союзники Трампа потребовали новой проверки еще одного округа Аризоны, в котором победил президент Джо Байден.

Республиканцы также призывают к отмене результатов выборов в Аризоне в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, после месяцев споров и отсрочек аудит президентских выборов 2020 года в американском штате Аризона не смог выявить, что у экс-президента Дональда Трампа были незаконно отобраны голоса избирателей.

Более того, в черновой версии документа компании Cyber Ninjas видно, что по итогам аудита было добавлено 99 голосов президенту США Джо Байдену, а Трамп потерял 261 голос.