Минск, 28 сентября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Вопрос о том, нужно ли отменять в Белоруссии смертную казнь, предлагается вынести на референдум, сообщает 28 сентября журналистам председатель конституционного суда республики Пётр Миклашевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

После обсуждения предложений по внесении изменений в конституцию Белоруссии, которое проходило сегодня, 28 сентября, при участии белорусского президента Александра Лукашенко, Миклашевич сказал:

«Сегодня позиция конституционной комиссии — что в данный момент нет необходимости выносить этот вопрос (отмены смертной казни — прим. ИА REGNUM) на референдум. В этих целях необходимо проводить специальный референдум в последующем».

Он добавил, что пока этот вопрос решать рано, так как он «очень чувствительный». Что касается референдума, то его подготовка и проведение также потребует времени и серьёзной работы.