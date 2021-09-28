Гражданам Белоруссии предложат референдум по вопросу смертной казни
Минск, 28 сентября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Вопрос о том, нужно ли отменять в Белоруссии смертную казнь, предлагается вынести на референдум, сообщает 28 сентября журналистам председатель конституционного суда республики Пётр Миклашевич.
Иван Шилов ИА REGNUM
Приговор
После обсуждения предложений по внесении изменений в конституцию Белоруссии, которое проходило сегодня, 28 сентября, при участии белорусского президента Александра Лукашенко, Миклашевич сказал:
«Сегодня позиция конституционной комиссии — что в данный момент нет необходимости выносить этот вопрос (отмены смертной казни — прим. ИА REGNUM) на референдум. В этих целях необходимо проводить специальный референдум в последующем».
Он добавил, что пока этот вопрос решать рано, так как он «очень чувствительный». Что касается референдума, то его подготовка и проведение также потребует времени и серьёзной работы.