Санкт-Петербург, 28 сентября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Избранные в состав Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва депутаты получили соответствующие удостоверения и уже завтра, 29 сентября, соберутся на первое пленарное заседание.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Депутаты Заксобрания Петербурга VII созыва

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

А сегодня председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина вручила им документы в Ротонде Мариинского дворца, где находится резиденция городского парламента.

Удостоверения получили депутаты:

1. Авдеев Юрий Васильевич

2. Алескеров Андрей Энверович

3. Амосов Михаил Иванович

4. Астахова Наталия Владимировна

5. Барышников Михаил Иванович

6. Беликов Всеволод Федорович

7. Бельский Александр Николаевич

8. Бондаренко Николай Леонидович

9. Бороденчик Вячеслав Иванович

10. Вишневский Борис Лазаревич

11. Высоцкий Игорь Владимирович

12. Гарнец Валерий Николаевич

13. Герасина Ольга Вячеславовна

14. Гладунов Юрий Николаевич

15. Горшечников Андрей Алексеевич

16. Далматов Алексей Анатольевич

17. Дмитриев Дмитрий Владимирович

18. Егорова Любовь Ивановна

19. Зверев Борис Александрович

20. Зинчук Алексей Валерьевич

21. Иванова Ирина Владимировна

22. Иткин Павел Михайлович

23. Киселева Елена Юрьевна

24. Кононенко Роман Игоревич

25. Крупник Павел Анатольевич

26. Кутепов Андрей Викторович

27. Кущак Александр Иванович

28. Макаров Алексей Алексеевич

29. Макарова Марина Вячеславовна

30. Малков Андрей Витальевич

31. Мельникова Анастасия Рюриковна

32. Менделеева Любовь Юрьевна

33. Милюта Олег Эдвардович

34. Новиков Александр Иванович

35. Павлов Дмитрий Геннадьевич

36. Панов Дмитрий Вячеславович

37. Ржаненков Александр Николаевич

38. Рудаков Антон Юрьевич

39. Рябоконь Андрей Алексеевич

40. Сергеева Вера Владимировна

41. Соловьев Антон Владимирович

42. Ходосок Александр Владимирович

43. Цивилёв Алексей Николаевич

44. Чебыкин Константин Александрович

45. Четырбок Денис Александрович

46. Шишкина Марина Анатольевна

47. Шишлов Александр Владимирович

48. Яковлев Максим Эдуардович

Также в состав Заксобрания VII созыва избраны Рассудов Александр Николаевич и Рахова Елена Алексеевна, они получат удостоверения позже.

Напомним, крупнейшая фракция в новом составе Заксобрания — у «Единой России», 29 депутатских мест, что даёт абсолютное большинство в городском парламенте, состоящем из 50 депутатов. У КПРФ — семь депутатов, у «Справедливой России — За правду» — пять депутатов, по три депутата — у ЛДПР и партии «Новые люди», у «Яблока» — два мандата. Еще один мандат достался самовыдвиженцу Марине Макаровой, дочери экс-спикера Заксобрания.