Пекин, 28 сентября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Китай через сутки после запуска заявил о технических неполадках при выводе на орбиту спутника «Шиянь-10», сообщает 28 сентября агентство Синьхуа.

Фото Синьхуа В космосе

Государственное информагентство КНР сообщает, что 27 сентября в 11:20 мск с космодрома в провинции Сычуань была запущена ракета-носитель «Чанчжэн-3B» со спутником «Шиянь-10».

Старт ракеты-носителя проходил штатно, спутник вышел на заданную орбиту, однако в его работе спутника отмечены неполадки, «ведётся анализ и проверка причин».

Более подробной информации пока не сообщается.