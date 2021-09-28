Нижний Тагил, Свердловская область, 28 сентября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Свердловской области солдат-срочник сбежал из воинской части во время учений. Об этом говорится в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Kirk Smith AK-74

С собой уроженец Тюменской области прихватил автомат «АК-74» без боеприпасов. Всех, кто знает о местонахождении гражданина, просят сообщить в полицию.

Очевидцы в паблике отмечают, что над Верхней Салдой днём кружил военный вертолёт, а в Нижнем Тагиле «вся Вагонка» была в солдатах. Официальных комментариев пока нет. Как сообщало ИА REGNUM, о сбежавшем стало известно 28 сентября.