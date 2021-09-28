В Иванове подтвердили смерть троих пациентов с прививками от коронавируса
Иваново, 28 сентября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Трое пациентов с прививками от коронавируса скончались в Ивановской области. Об этом сообщил журналистам 28 сентября директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.
Глава депздрава добавил, что в Ивановской области пока не удалось достичь уровня вакцинации в 60% взрослого населения — в регионе остаются не привитыми почти 495 тыс. человек. При этом, по словам Фокина, большинство пациентов стационаров прививок от коронавируса не делали.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе сообщили о суточном рекорде по числу госпитализированных пациентов с коронавирусом. В Иваново намерены перепрофилировать ещё один стационар под ковидных больных, свободными на 28 сентября остаются лишь 117 ковидных коек.