Иваново, 28 сентября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Трое пациентов с прививками от коронавируса скончались в Ивановской области. Об этом сообщил журналистам 28 сентября директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

Вакцинация

«У нас в Ивановской области из 245 умерших в июле 242 человека не были привиты. Есть три смерти привитых людей, но это тяжелейшие пациенты: возрастные, с большим объемом сопутствующих патологий, у всех троих — тяжелый сахарный диабет. То есть мы говорим о том, что вероятность вакцинированного человека после встречи с инфекцией умереть от коронавируса составляет меньше 1%. И наоборот, риски для невакцинированных — зашкаливают», — сказал Фокин.

Глава депздрава добавил, что в Ивановской области пока не удалось достичь уровня вакцинации в 60% взрослого населения — в регионе остаются не привитыми почти 495 тыс. человек. При этом, по словам Фокина, большинство пациентов стационаров прививок от коронавируса не делали.

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе сообщили о суточном рекорде по числу госпитализированных пациентов с коронавирусом. В Иваново намерены перепрофилировать ещё один стационар под ковидных больных, свободными на 28 сентября остаются лишь 117 ковидных коек.