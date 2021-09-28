Бишкек, 28 сентября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Ожирением страдает каждый четвертый житель Киргизии, а лишний вес имеют 47% населения республики. Об этом заявил директор Национального центра кардиологии и терапии Акпай Сарыбаев на пресс-конференции, посвященной сердечно-сосудистым заболеваниям.

athletic-mindset.com Ожирение

По словам доктора медицинских наук, это происходит из-за частого употребления нездоровой пищи.

«80% киргизстанцев не употребляют в пищу достаточного объема овощей и фруктов», — добавил он.

Также профессор Сарыбаев сообщил, что около 47% населения Киргизии страдают повышенным артериальным давлением.

При этом он отметил, что в республике каждый второй мужчина и каждая шестая женщина курят сигареты или другие табачные изделия.